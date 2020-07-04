Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили Mpravda.com в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что в пятницу украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 120 миллиметров по территории республики, в результате в подконтрольном ЛНР поселке Голубовское была ранена женщина.

«За 3 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибра 120 миллиметров с подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское. По данным СЦКК, в результате обстрела территории республики в поселке Голубовское ранена женщина, в соседнем Березовском повреждены жилые дома.

В Генпрокуратуре ЛНР уточнили Mpravda.com, что сотрудники ведомства в пятницу зафиксировали еще один обстрел со стороны ВС Украины подконтрольного республике населенного пункта Фрунзе.