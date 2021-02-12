Суші цілком заслужено вважаються блюдом, яке доречне в самих різних ситуаціях, включаючи несподіваний приїзд гостей, перекус під час прогулянки, виїзд на природу і т. д.

Якщо ви плануєте замовити суші Львів, спочатку необхідно ознайомитися з пропонованим асортиментом, який здатний заплутати будь-яку недосвідчену в японській кухні людину. В успішному вирішенні цього завдання допоможуть наведені нижче рекомендації.

Інгредієнти, використовувані для виготовлення суші та ролів

Хоча основними продуктами, з яких роблять суші і роли, служать морська риба і відварений рис, знавцям японської кухні добре відомо, що виготовлення цих страв неможливо без використання соєвого соусу, васабі, імбиру і різних овочів. Приготування класичних суші здійснюється наступним чином: рівний шар довгого трохи недовареного рису поміщається на тонкий лист особливих водоростей. Поверх нього кладеться начинка, зроблена з овочів, риби, морепродуктів окремо або з їх поєднання. Потім згортається рулет невеликої товщини, в подальшому нарізати поперек на порційні шматки. Залежно від особливостей використовуваної рецептури, певні різновиди суші або ролів можуть бути прикрашені зверху. Формування смакової бази проводиться за рахунок комбінування морепродуктів і рису. Соковитість, аромат, пряний або пікантний присмак надаються суші і роллам за рахунок включення до їх складу додаткових інгредієнтів.

Ознаки високої якості суші та ролів

Щоб вибрати суші і роли високої якості, можна скористатися цілою низкою критеріїв. Серед них головні такі:

Відсутність чужорідного запаху у риби. Суші і роли готуються з використанням виключно морської риби, яка, на відміну від річкової, не володіє яскраво вираженим запахом.

Однорідність поверхні риби. Суха поверхня шматочка риби однозначно свідчить про те, що вона несвіжа. Вживати таку страву не слід: будь-що піклується про свою репутацію заклад ніколи не почне проявляти неповагу до своїх клієнтів так само.

Теплий рис. Підвищена температура цього харчового продукту говорить про високу якість. Охолоджений і злегка затверділий рис — явна ознака того, що з моменту приготування суші та ролів минуло багато часу.

Нещільність рису. Консистенція рису повинна бути не спресованої, але і не розсипається. Такий недолік говорить про низький рівень професіоналізму сушиста.