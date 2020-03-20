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Советский артист Муслим Магомаев любил рисовать, шутить над собой, фотошоп и свою жену певицу Тамару Синявскую. Об этом журналист Михаил Садчиков сообщил «СтарХиту». Муслим Магомаев, как сообщал «Рамблер», умер в 2008 году в возрасте 66 лет от ишемической болезни сердца. Недавно на Первом канале начался показ сериала «Магомаев» о жизни певца. Вскоре показ завершится. По этому поводу Михаил Садчиков, знавший Магомаева лично, рассказал «СтарХиту», каким тот был в реальной жизни. Они познакомились в середине 1990-х годов. По словам Садчикова, Магомаев отличался необыкновенной мудростью, плавной манерой разговора и удивительно современными взглядами на жизнь. Магомаев умел считать деньги, любил рисовать, умел и любил шутить над собой, увлекался фотошопом, здраво рассуждал о политике, финансах и своем месте в жизни. Он был спокойным и рассудительным, скромным и душевным, а Тамара Синявская для него — женой, музой и близкой подругой одновременно. По мнению Садчикова, сериал о себе Магомаев не одобрил бы из-за скромности, для телезрителей же «Магомаев» — отличная возможность прикоснуться к творчеству великого советского артиста.

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