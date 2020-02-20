Счетная палата (СП) в своей аналитической записке об исполнении федерального финансового плана назвала 2019 год — худшим годом для реализации федеральной адресной инвестпрограммы (ФАИП) за последние 16 лет. Главной причиной сложившейся ситуации в ведомстве назвали отсутствие ответственности за срыв планов.

По данным СП, государственные инвестпроекты не получили более 200 млрд рублей из 850 млрд, предусмотренных для них в бюджете прошлого года, а сумма зависших денег составила 1,1 трлн рублей. Это в 1,4 раза больше, чем в 2018 году.

Среди проектов ФАИП, не получивших денежное развитие, можно выделить, например, создание инфраструктуры в морском порту Калининград (недофинансирован на сумму 3,8 млрд рублей), строительство и оснащение НИИ пульмонологии (3,2 млрд), реконструкцию Музеев Московского Кремля (2 млрд), завершение объектов Севастопольского госуниверситета (2,7 млрд) и др.

По госпрограммам (один из главных инструментов бюджетных расходов) было освоено 94% средств, или 11,2 трлн из 11,9 трлн рублей. Хуже всего выполнены планы развития по нескольким направлениям: космос (не использовано 74 млрд рублей, или 29% от предусмотренных в бюджете), Крым и Севастополь (36 млрд, или 28%), образование (31,3 млрд, или 13,7%), транспортная система (61,6 млрд, или 6%), а также ряд других.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил недовольство тем фактом, что бюджет осваивался неравномерно в течение года, а на проекты в сфере образования не было использовано около 31 млрд рублей.

Аудиторы СП подчеркивают, что из-за бюрократических проволочек и отсутствия необходимых документов показатели ФАИП не были исполнены на 76%

Эксперты в беседе с «Известиями» отмечают, что проблемы в реализации инвестпрограмм кроются в отсутствии ответственности за недостижение поставленных задач, а в будущем — должны будут потрачены эффективно.

Федеральная адресная инвестпрограмма — это документ, в котором распределяются бюджетные средства на реализацию проектов в сферах строительства и реконструкции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ФАИПанули немножечко: крупные проекты не получили более 200 млрд рублей