Счетная палата России подготовила план и порядок проверок на 2020 год. Информация об этом появилась на сайте госструктуры во вторник, 11 февраля.

Приоритетом станет контроль за выполнением майских указов президента России Владимира Путина. В частности, глава Счетной палаты Алексей Кудрин будет курировать анализ достижения целей по росту реальных доходов населения и снижения бедности.

Кроме того, в плане появились и новые тематики проверок: «Неналоговые платежи», «Бюджетный федерализм», «Льготы в нефтегазовом секторе» и «Неуспешные школьники».

Проверки разделены на три группы: аудит конкретных направлений расходов госбюджета, мониторинг и экспертно-аналитические мероприятия.

Как сообщает «Газета.ру», палата изменит и формат аудита. Специалисты будут использовать риск-ориентированный подход. Они сосредоточатся на проверках проблемных областей и сфер.

6 февраля Счетная палата раскритиковала деятельность исполнительной власти. Аудиторы отметили, что за последние три года планы министерств по реализации национальных проектов не были до конца синхронизированы.

14 января Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью. По мнению главы Счетной палаты, лучшим вариантом было применить целенаправленную субсидию для малоимущих граждан.