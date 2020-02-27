В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление. Соответствующие данные содержатся в отчете Счетной палаты.

По данным ведомства, из 116,8 тысячи зданий, в которых оказывается медицинская помощь детям, в 30,5% отсутствовал водопровод, в 52,1% — горячее водоснабжение, в 41,1% — центральное отопление, а в 35% — канализация.

Также в Счетной палате указали на то, что 47% детских больниц и поликлиник не оснащены пандусами для инвалидов.

Как следует из доклада, большинство детских больниц и поликлиник находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, "что приводит к естественному их разрушению".

Кроме того, в ведомстве назвали неэффективным выделение средств из федерального бюджета на оснащение детских медучреждений.

Ранее стало известно, что российские регионы ежегодно списывают лекарства с истекшим сроком годности на сумму более 80 миллионов рублей.

Кроме того, проверка, проведенная Счетной палатой, показала, что ни в одном из регионов России не достигнуты все установленные критерии доступности качества медицинской помощи.

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