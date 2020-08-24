Счётная палата России признала деятельность Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) в прошлом году неудовлетворительной. Об этом сообщает 24 августа ТАСС со ссылкой на заключение палаты по результатам проверки.

«Значительный объём выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году», — говорится в документе.

Как отмечает Счётная палата, по результатам проверки консолидированная бюджетная отчётность агентства за 2019 год признана недостоверной «в связи с искажением показателей на общую сумму 1 339 292,4 тыс. рублей».

Палата также сообщила, что у неё нашлись претензии и к стоимостным данным, которые содержатся в реестре федерального имущества — они не обеспечивают необходимую достоверность информации.

«Так, расхождение данных бюджетного учёта и реестра федерального имущества по объектам Казны РФ составило 6,7 трлн рублей», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что Росимущество исполнило доходы с небольшим превышением — 100,7 процента от прогноза или 474 миллиарда рублей. При этом 93 процента доходов агентства составили дивиденды по принадлежащим Российской Федерации акциям.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил, что контрольное ведомство в 2020 году провело 169 проверок и выявило бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей.