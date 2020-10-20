Кассовое исполнение госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» по состоянию на 1 сентября 2020 года было низким и составило 55% при увеличении финансирования на 219,4 млрд рублей, следует из материалов Счетной палаты России по анализу формирования бюджета на 2021-2023 по госпрограммам.

«По состоянию на 1 сентября 2020 года, при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-15 (госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика» — прим. ТАСС) сводной бюджетной росписи на 219,4014 млрд рублей, или на 21,8%, по сравнению с Федеральным законом №380-ФЗ (с изменениями), наблюдается низкий уровень кассового исполнения — 55,3%», — говорится в материалах.

Отмечается, что в проекте закона о бюджете на 2021-2023 годы финансовое обеспечение госпрограммы по сравнению с предусмотренным ранее предлагается увеличить на 11% в 2021 году — до 180 млрд рублей, сократить на 13% в 2022 году — до 171,6 млрд рублей и на 7,5% в 2023 году — до 190,4 млрд рублей.

Кроме того, при низком кассовом исполнении расходов за восемь месяцев 2020 года по подпрограмме «Инвестиционный климат» (5,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме в 2021 году увеличиваются на 7,2 млрд рублей (или в 2,4 раза), а в 2022 году — на 7,5 млрд рублей (или в 2,5 раза по сравнению с Федеральным законом о бюджете на 2020-2022 годы). На 2023 год по сравнению с действующим паспортом госпрограммы бюджетные ассигнования сокращены на 807 млн рублей, или на 6,6%.

Также кассовое исполнение расходов по подпрограмме «Туризм» составляет 11,9% за восемь месяцев 2020 года. Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме сокращаются в 2021 году на 1,249 млрд рублей (на 10%), в 2022 году — на 1,23 млрд рублей (или на 10% по сравнению с Федеральным законом о бюджете на 2020-2022 годы). На 2023 год по сравнению с действующим паспортом госпрограммы бюджетные ассигнования сокращены на 1,262 млрд рублей (или на 10%).

По данным ведомства, в 2019 году уровень выполнения установленных значений показателей госпрограммы и подпрограмм составил 88,5%. Отмечается, что в госпрограмме «отсутствовала увязка объемов финансовых ресурсов госпрограммы и подпрограмм с достижением целевыми показателями плановых значений».

Новые показатели

В Счетной палате указывают, что в соответствии с проектом паспорта госпрограммы предусмотрено уменьшение количества показателей до 96 к 2023 году (в 2020 году — 106 показателей, в 2021 году — 98, в 2022 году — 98). При этом с 2021 года предполагается введение новых показателей.

В частности, это «доля акционерных обществ, более 50% голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации, получивших чистую прибыль по итогам финансового года, от общего количества акционерных обществ, более 50% голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации». Указывается, что показатель введен в 2020 году для оценки уровня исполнения подпрограммы «Управление федеральным имуществом», в 2021 году включен как основной на уровне госпрограммы.

Кроме того, показатели «Количество новых рабочих мест в субъектах Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития» и «Объем привлеченных инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития» подпрограммы «Инвестиционный климат» введены в целях контроля за реализацией мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ с низким уровнем экономического развития».

Также введены показатели «Количество поддержанных пилотных проектов апробации искусственного интеллекта в приоритетных отраслях» и «Количество поддержанных проектов малых предприятий в сфере искусственного интеллекта в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект».