Почти половина финансовых нарушений при закупках в рамках 44-ФЗ по итогам 2019 года связана с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Об этом говорится в отчете Счетной палаты России, который посвящен мониторингу развития системы государственных и корпоративных закупок РФ.

«Практически половина нарушений, которые ежегодно выявляет Счетная палата в сфере закупок, связаны с обоснованием цены», — отмечается в документе.

Еще ряд проблем связан с достоверностью информации, которая размещается о закупках. Для решения вопроса необходимо совершенствовать единую информсистему в сфере закупок.

Другая проблема связан с подходами заказчиков и поставщиков к оценке эффективности закупок, которые разнятся. Так, показатели высокой конкуренции и значительной экономии, которые являются главными критериями эффективности для государственных органов, считает значимыми относительно небольшое число участников.

«Это расхождение указывает на одну из основных проблем действующей контрактной системы — недостаточное понимание регуляторами интересов участников закупок», — обращают внимание в Счетной палате.

В числе ключевых характеристик системы — преобладание неконкурентных способов закупок (около 70%), стабильный уровень конкуренции (около трех заявок на лот) и недоверие участников рынка.