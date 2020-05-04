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Коронавирус и экономический кризис спутали все карты даже самым именитым астрологам, которые выдавали прогнозы на 2020 год. В День паранормальных явлений, 3 мая, URA.RU собрало предсказания самых авторитетных провидцев и сверило их с реальностью (для чистоты эксперимента речь пойдет лишь о предсказаниях, прозвучавших до 1 января 2020-го). Результаты очень любопытные — современные астрологи провалили тест — и этому есть объяснение.

Ванга

26 декабря на «Первом канале» журналист и друг Ванги Сергей Косторной рассекретил ранее не звучавшие откровения, относящиеся к «году пяти двоек». Речь идет о 22 февраля и 22 декабря 2020 года, когда должны были произойти некие глобальные события. Дословно это звучало так: «Самый опасный день для всего мира — день, когда в одном месте соберутся пять двоек».

Но в лентах новостей за 22 февраля можно найти сообщения про обыски в номерах российских биатлонистов в Италии, первом умершем от коронавируса жителе Евросоюза, президентских амбициях лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и подобных событиях. В общем, либо кто-то ошибся — либо опасность минула незамеченной.

В свое время в истории были такие периоды, когда чума выкосила огромные территории», — заявил Косторной. О новом коронавирусе в Китае впервые заявили 31 декабря — существенно позже того, как была записана передача. Правда, COVID-19 вполне излечим и по смертоносности сильно не дотягивает до чумы, убивавшей десятками миллионов. К тому же за кадром остаются последующие заявления Ванги, предрекшей, по словам Косторного, «особый рост и благосостояние России в 2020 году». Дополнительных разъяснений получить не удалось — друг Ванги не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Нострадамус

Французский мудрец Нострадамус умер еще в 1566 году. Но, если верить толкователям его пророчеств, предвидел и события 2020-го. Вот прямая цитата из его «Центурий»: «Большая чума в приморском городе не прекратится, пока не будет отомщена смерть и кровь праведника, взятого и осужденного без преступления, и знатной дамы, оскорбленной притворством». Конспирологи немедленно вспомнили рынок морепродуктов в китайском Ухане, откуда якобы начала распространяться эпидемия. Вот только море от Уханя находится почти в 600 километрах.

Комментаторы «Центурий» также обещали России улучшение экономической ситуации и выход из кризиса в России в 2020 году. Увы, пока страна в кризис только входит.

Тамара и Павел Глоба

Главный астролог России Павел Глоба в декабре предостерегал россиян от опасностей 2020-го, вызванных стихиями Земли и Воды — оползней, камнепадов, тайфунов, ураганов и так далее. Возможны были также масштабные катастрофы на железных и автомобильных дорогах.

«Сложившаяся ситуация в отношениях с европейскими странами движется к хорошему завершению. Политики найдут общие точки соприкосновения, договорятся о взаимодействии в различных сферах, — сулила россиянам в 2020 году бывшая супруга Павла Глобы Тамара. — Начнется эпоха процветания, благополучия и образования новой системы финансов».

С процветанием и наводнениями вопрос пока остается открытым. Но экономических катастроф и эпидемий предсказатели в будущем не разглядели. Телефон Тамары Глоба был отключен, ее бывший супруг для комментария попросил направить ему письменный запрос, но на него еще не ответил.

Василиса Володина («Давай поженимся»)

Одна из ведущих шоу «Давай поженимся» стала звездой астрологического Олимпа в 2019 году, предсказав отставку правительства РФ. Что она обещала нам в году текущем? «Если жизнь стала жвачкой, потерявшей вкус, используйте 2020 год для того, чтобы выйти в новое пространство и увидеть другие краски, — советовала Володина россиянам. — Жизнь радушно распахивает дверь для каждого из нас. И пускай это поначалу кажется волнующим и, возможно, слегка страшноватым, как в компьютерной игре, все равно за ней совершенно иной мир. Ваша новая жизнь».

Правда, уже с начала года «двери» начали закрываться одна за другой — аэропортов, пропускных пунктов на наземных границах и прочие. В Италии для иностранных туристов они останутся закрытыми минимум до конца года.

Еще более непохоже на текущую ситуацию продолжение астропрогноза: «После 10 марта появится стойкое ощущение, что жизнь набирает обороты и входит в привычную колею с обыденными делами, планами, суетой. Жизненную, но, в общем, приятную. Считайте, что 2020-й по-настоящему развернет крылья именно в марте». На попытку выяснить, что под этим подразумевалось, Володина заявила корреспонденту URA.RU, что ей «сейчас не до комментариев».

Почему мэтры астрологии ошиблись?

«Как ни странно звучит, но «попасть в точку» в индивидуальном гороскопе куда проще, чем составлять их для целой страны или всего мира. Легче предсказать финансовые проблемы или угрозу болезни для одного человека, чем падение курсов валют или планетарную эпидемию чумы, — пояснила URA.RU астролог Мария Граф. — За тысячелетия существования человечество сформировало «под себя» такую среду обитания, что результат воздействия на нее внешних факторов на порядки менее предсказуем, чем, скажем, в Древнем Египте. Мэтры с их опытом позволяют себе рисковать, но лично я бы на такое не решилась».

«Самые внимательные астрологи, возможно, связали бы соединение Солнца и Юпитера 27—28 декабря 2019 года с той информацией, которую 31 декабря сообщил Китай ВОЗ. Солнце высветило, с какими именно ограничениями мы будем иметь дело, — говорит астролог Наталья Коляда. — Но для таких астрологических выводов нужна была хорошая наблюдательность, а еще — очень богатый астрологический опыт и отменная интуиция. Я не припомню никого из коллег, кто в декабре делал бы какие-либо прогнозы о пандемии. А сейчас мы все задним умом крепки, в том числе и я».

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