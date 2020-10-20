Надежда Ермакова поделилась с поклонниками радостной для неё новостью, она приобрела щенка породы померанский шпиц.

НАДЯ ЕРМАКОВА ПОКАЗАЛА НОВОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ!

Мечта Надежды Ермаковой наконец-то сбылась! Девушка приобрела щенка породы померанский шпиц.

«Наш новый член семьи, знакомьтесь! Мальчишка по паспорту Жадор Pomdream, а вот как ласково звать, не придумала. Я за глаза звала его Жулик, он, конечно, тот ещё шустрик», – сообщила экс-участница.

Теперь у Надежды хлопот прибавилось.

«Этот будильник завёлся в 6 часов утра. Жалобно заскулил и загремел мисками. Вспомнила, что я теперь мама, и потопала за едой. Вы когда-нибудь вставали на три часа раньше будильника, чтобы взвесить 12 граммов щенячьей еды и поменять пелёнки, расчесать рыжика и налить в миску воды – и всё это одновременно», – отшутилась Ермакова.

Несмотря на резкую смену распорядка дня, Надя признаётся, что очень счастлива с новым другом.

А у вас есть питомец? Какой?