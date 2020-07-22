Служба безопасности Украины задержала бывшего силовика Андрея Байдалу, рассказали в ведомстве агентству УНН.

Там уточнили, что следователи сообщили мужчине о подозрении по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц», и арестовали его.

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, он же Швед, — агент пятого департамента контрразведки СБУ — отдавал приказы об убийствах на территории ДНР, в том числе причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.

Захарченко скончался 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.