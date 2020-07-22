Служба безопасности Украины задержала бывшего силовика Андрея Байдалу, рассказали в ведомстве агентству УНН.

Там уточнили, что следователи сообщили мужчине о подозрении по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц», и арестовали его.

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.

Убийство главы ДНР

Захарченко погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Ему было 42 года. Еще одной жертвой теракта стал телохранитель, всего пострадали 11 человек.

Властям ДНР удалось задержать сотрудника СБУ, который дал признательные показания, заявив, что это была диверсия со стороны Киева. После Захарченко главой самопровозглашенной республики стал Денис Пушилин.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.

Конфликт в Донбассе

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.