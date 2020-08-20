Федеральная служба безопасности пресекла попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса украинскими спецслужбами.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) планировали насильственно вывезти его из России. Личность мужчины не уточняется.

Организатором и координатором акции выступили украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Байдала известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также как доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед, отметили в пресс-службе ФСБ.

В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства бывшего главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.

Утверждается, что Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада.

В частности, к операции причастен 4-й отдел этого управления, непосредственно ведущий работу с организованной преступностью на территории России; действовать украинские спецслужбы решили именно через российских бандитов. Они «вели наблюдение за конкретными адресами в регионах», а также выезжали в ДНР на задания.

Для создания алиби фигурантам СБУ заранее распространила в СМИ сообщение о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия». На деле он «осуществлял непосредственное личное руководство» операцией.

Для похищения Байдалы и Мищенко сформировали две группы из членов российской ОПГ, пообещав за работу 200 тысяч долларов и выплатив аванс в 50 тысяч долларов.

В Следственном комитете в этом контексте добавили, что 30 июля в Подмосковье подозреваемые заманили потерпевшего в свой автомобиль «под предлогом приобретения недвижимости» и ударили электрошокером, однако тот «оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль».

Семерых фигурантов дела — все россияне — уже заключили под стражу, им предъявлено обвинение. Как сообщили в ФСБ, они готовили на территории страны еще несколько похищений и убийств. Были ли они доведены до конца и кто стал жертвами злоумышленников, не уточняется.