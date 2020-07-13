Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые пытались организовать выход Закарпатья из состава страны, сообщила пресс-служба ведомства.

«Контрразведчики СБ пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины», — сообщается на сайте ведомства.

Участникам группы грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, отметили в пресс-службе.

Добытая оперативниками спецслужбы информация показала факты «разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора». Согласно ему в 1920 году от Венгрии отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области.

В рамках уголовного дела сотрудники СБ задокументировали, что представители иностранных организаций привлекли гражданина Украины для сбора подписей жителей Закарпатья в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

«Инициированная Службой безопасности Украины экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций», — уточнили в ведомстве.