Служба безопасности Украины квалифицировала как теракт захват автобуса с заложниками в Луцке, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова главы СБ Ивана Баканова.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош. Захватчик сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма. Полиция возбудила дело по статье «захват заложников», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

«По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса «Красниловка-Берестечко» следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по части 1 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

По словам главы СБ, правоохранители делают все возможное для освобождения заложников.

«Сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное «, — цитирует Баканова пресс-служба ведомства.