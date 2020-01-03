Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство «Украинские новости» со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым. Однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении Добронравова в «черный список». В июне Добронравова исключили из списка лиц, «угрожающих национальной безопасности».

«Запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года. Запрет отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на три года», — говорится в сообщении.

Добронравов играл главную роль в сериале «Сваты», который делала студия президента Украины Владимира Зеленского. В 2017 году Госкино Украины запретило к показу все сезоны этого сериала, в марте 2019 года суд в Киеве отменил это решение.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало «черный список» деятелей культуры из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности». В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

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