СПОРТ

Сборная России выиграла медальный зачет на ЧМ по санному спорту

23:41 16/02/2020

На проходившем с 14 по 16 февраля в Сочи чемпионате мира по санному спорту российская сборная впервые стала лидером соревнований в общекомандном зачете, завоевав восемь наград (5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая).

Второе место – у сборной ФРГ (два золота, 1 серебро и 2 бронзы), третье – у Австрии (0 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая награды).

«Мы ожидали очень хороших результатов от российской команды, но не таких высоких, я желаю всего наилучшего этой команде. Сочинский лед находится в очень хорошем состоянии, я слышал от всех тренеров и спортсменов, что они им очень довольны, я могу назвать этот чемпионат мира одним из лучших», – приводит ТАСС слова президента Международной федерации санного спорта (FIL) Йозефа Фендта.

По словам президента Федерации санного спорта России (ФССР) Наталии Гарт, с главной задачей – успешным проведением турнира – Россия справилась. Она подчеркнула, что отличное качество льда на трассе круглосуточно обеспечивали айс-мастера, а болельщики в фан-зоне дарили теплый прием и поддержку спортсменам.

«Все веселились и танцевали, дети катались на санках. Даже мой сын, увидев все это, захотел сегодня стать саночником», – поделилась Гарт.

На ЧМ саночники Денисьев и Антонов стали чемпионами мира в спринте двоек, а Екатерина Катникова взяла золото в соревнованиях по женскому спринту.



