СПОРТ

Сборная России впервые выиграла медальный зачет зимней юношеской Олимпиады

20:37 22/01/2020

Сборная России стала победителем общекомандного зачета на зимних юношеских Олимпийских играх, которые завершились в швейцарской Лозанне. Россияне впервые завоевали рекордные 29 медалей, передает ТАСС.

В копилке российских спортсменов 10 золотых, 11 серебряных, восемь бронзовых медалей. Предыдущий рекорд по завоеванным медалям также принадлежал россиянам, на Играх 2016 года они выиграли 24 награды (7-8-9). На второй позиции на Играх находятся спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими оказались японцы (9-7-1). В последний день юношеской Олимпиады сборная России по хоккею в финале одолела команду США со счетом 4:0.

Кроме того, российские спортсмены 22 января поднялись на пьедестал почета в составах смешанных международных команд. В шорт-треке Юлия Береснева завоевала серебряную медаль в командной гонке, а Николай Лысаков выиграл серебро в керлинге в соревнованиях смешанных дуэтов. Больше всего золотых медалей российские спортсмены завоевали в биатлоне (3).

Сборная России впервые в истории выиграла общекомандный зачет зимних юношеских Олимпийских игр. Напомним, что в юношеских Играх участвовали спортсмены от 14 до 18 лет. В составе россиян выступили 106 спортсменов. Спортивное событие началось 9 января и закончилось 22 января.



