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Сборная России стала серебряным призером молодежного ЧМ по хоккею

23:46 05/01/2020

Российские хоккеисты стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира. В финале россияне уступили команде Канады – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3), передает «МИР 24».

В составе сборной России шайбы забросили Никита Александров (30-я минута), Григорий Денисенко (35) и Максим Соркин (49). У канадцев отличились Дилан Козенс (32), Коннор Макмайкл (50), Барретт Хэйтон (52) и Акил Томас (57).

Напомним, россияне не побеждали в турнире с 2011 года. Тогда на чемпионате в США в финале они оказались сильнее команды Канады.

Для канадцев это золото молодежного чемпионата мира стало 18-м. Также на счету канадцев 11 серебряных и шесть бронзовых медалей.



