СПОРТ

Сборная России разгромила Канаду в матче группового этапа молодежного чемпионата мира в Чехии

23:34 28/12/2019

Российские хоккеисты разгромили команду Канады со счетом 6:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Спортсмены встретились на ледовой арене в чешской Остраве, передает ТАСС.

В субботу в составе россиян шайбы в ворота сопернков забросили Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко. Россияне выиграли первый и второй периоды с одинаковым счетом 3:0. При этом все шайбы удалось забросить в равных составах.

До этого российские хоккеисты ни разу не обыгрывали канадцев на молодежных чемпионатах мира с крупным счетом. Молодежная сборная СССР крупнейшую победу над Канадой одержала в 1989 году со счетом 7:2. Теперь сборная России сыграет с командой США – матч пройдет 29 декабря, на следующий день американские игроки сразятся со сборной Германии.



