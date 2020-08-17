Стали известны соперники сборной России на групповом этапе высшего дивизиона первой Всемирной онлайн-олимпиады по шахматам.

Российские шахматисты попали в группу C, где также сыграют команды Армении, Алжира, Марокко, Англии, Румынии, Болгарии, Турции, Хорватии и Египта.

Остальные группы выглядят следующим образом:

группа A — Монголия, Грузия, Германия, Китай, Зимбабве, Индия, Узбекистан, Индонезия, Иран, Вьетнам;

группа B — Азербайджан, Венгрия, ЮАР, Украина, Словакия, Казахстан, Испания, Норвегия, Франция, Нидерланды;

группа D — Италия, Бразилия, США, Аргентина, Польша, Перу, Канада, Греция, Парагвай, Куба.

Финальный этап онлайн-олимпиады начнется 21 августа.