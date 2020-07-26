Водитель автомобиля, сбивший в воскресенье группу людей в Берлине, был пьян, сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на полицию.

В воскресенье утром легковой автомобиль съехал с дороги и сбил группу людей в Берлине, в результате инцидента пострадали, по уточненным данным полиции, шесть человек, трое из них получили тяжелые травмы.

По данным издания, в полиции отметили, что уровень содержания алкоголя в крови мужчины составлял 0,7 промилле. В Германии допустимая норма — не более 0,5 промилле.

Криминальная полиция Берлина ведет расследование в отношении 24-летнего водителя автомобиля по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение, сообщили ранее в берлинской полиции.

Местная пресса информирует, что, по словам представителя полиции, водитель автомобиля, ехавший на высокой скорости, хотел повернуть, однако потерял контроль и врезался в тротуар. Отмечается, что речь идет об автомобиле марки Mercedes с эстонскими номерами. Ранее в полиции подчеркнули, что пока нет свидетельств того, что наезд был совершен по политическим или религиозным мотивам.