Фрагменты советского пикирующего бомбардировщика Пе-2, сбитого в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) подняли со дна Черного моря.

Экипаж спасательного судна «Эпрон» обнаружил находку на глубине более 70 м недалеко от поселка Джубга, сообщает телеканал «Звезда».

Специалисты выяснили, что самолетом управлял Владимир Клюев, призванный на войну из Тверской области. Также на борту находились штурман и стрелок-радист. В настоящее время поисковики устанавливают их имена.

В конце 2019 года водолазы уже подняли два двигателя и часть крыла этого самолета, но затем работы приостановили из-за неблагоприятной погоды, уточняет телеканал «360».

Пе-2 был самым массовым фронтовым пикирующим бомбардировщиком, который выпускался в СССР. В годы ВОВ было выпущено более 11 тыс. самолетов этой серии.

27 сентября сообщалось, что группам поисковиков удалось обнаружить обломки самолета Пе-2, который был сбит под Ржевом в 1942 году.