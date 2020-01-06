Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник Артур Хакимов сдался полиции города Ачинска в Красноярском крае. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает ТАСС со ссылкой на линейный отдел МВД России на станции «Ачинск».

«Хакимов был опрошен по факту того, что, так скажем, сдался. Военная полиция у нас ближайшая находится в городе Ужуре, они повезли туда его. Мы по тому сообщению, которое ранее поступило от его части (в Забайкальском крае. — Ред.), зарегистрировали этот факт (его приход в полицию. — Ред.), объяснения с него взяли», — рассказали агентству.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам вечером 25 октября во время смены караула. Жертвами солдата-срочника стали восемь человек. Двое получили ранения. В тот же день в Минобороны сообщили, что 20-летний рядовой Шамсутдинов устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами.

17 декабря он был признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях.