Солдат-срочник, самовольно покинувший свою воинскую часть в Забайкалье, в качестве причины побега назвал желание навестить мать. Об этом в понедельник, 6 января, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Единственной причиной оставления места службы он назвал желание навестить маму в новогодние праздники, которая ранее перенесла инсульт. Никаких жалоб на неуставные взаимоотношения он не заявлял. Дисциплинарных мер воздействия к нему командование части применять не планирует», — цитирует сообщение «РИА Новости».

4 января солдат-срочник Артур Хакимов самовольно покинул воинскую часть в Забайкалье. 6 января стало известно, что он сдался полиции города Ачинска в Красноярском крае.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам вечером 25 октября во время смены караула. Жертвами солдата-срочника стали восемь человек. Двое получили ранения. В тот же день в Минобороны сообщили, что 20-летний рядовой Шамсутдинов устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами.

17 декабря он был признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях.