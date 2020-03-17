Всех пациентов с подозрением на коронавирус, самовольно покинувших медицинский комплекс в Коммунарке в «новой Москве», вернули обратно в больницу. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает РБК со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих», — сказала она, добавив, что возвращенные на карантин пациенты продолжат лечение.

Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на коронавирус COVID-19 сбежала из больницы в Коммунарке, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.

16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией.

17 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализировали еще восемь человек с заражением коронавирусом.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.