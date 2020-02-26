Кызылский городской суд принял решение принудительно поместить под наблюдение врачей гражданина Тувы, который после своей недавней поездки через Гонконг и Пекин был госпитализирован с признаками ОРВИ и самовольно покинул медучреждение. Об этом сообщается 26 февраля на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

Вскоре после приезда с острова Бали, на обратном пути проехав через крупные города Китая, молодой человек обратился в участок с жалобами на непрекращающийся кашель и другие симптомы простуды. По решению врача пациент был помещен на двухнедельный карантин в Инфекционную больницу. Для исключения вероятности заражения коронавирусом COVID-2019 у него были взяты анализы, которые находились в работе, когда на десятый день мужчина по собственному решению покинул стены больницы.

Узнав об инциденте, управление Роспотребнадзора по Республике Тыва подало на мужчину иск в суд, который удовлетворил просьбу ведомства о принудительной госпитализации на 14 дней до получения окончательных результатов лабораторных исследований.

Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Людмила Салчак в сообщении ведомства отметила, что ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом в республике нет.

Первой сбежавшей из инфекционной больницы пациенткой в России стала петербурженка Алла Ильина, которая 11 февраля замкнула электроцепь и взломала замок карантинного бокса. Три дня спустя ее примеру последовали еще трое пациентов — двоих из них медики уговорили вернуться. Главный инфекционный врач города Наталия Башкетова подала в суд иск о принудительной госпитализации Ильиной, 17 февраля он был удовлетворен.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах.В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По данным на 26 февраля, число подтвержденных случаев заболевания в Китае превысило 78 тыс., при этом более 29 тыс. человек выздоровели, умерли 2,929 тыс.