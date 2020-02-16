Домашнего енота Йокки, который сбежал от своих хозяев из коттеджа в Ленинградской области в конце декабря, поймали и передали хозяйке спустя полтора месяца, сообщает «РИА Новости».

Двухлетний зверек сбежал из дома в поселке Горки 31 декабря.

Хозяева пытались найти енота при помощи добровольцев, а также поисковых животных. В период поисков енота несколько раз видели на помойках, однако поймать его не удавалось.

В итоге Йокки удалось поймать с помощью специальной ловушки. В результате животное немного пострадало, небольшую рану обработали и продезинфицировали.

Через несколько дней хозяева намерены свозить енота к ветеринару, чтобы убедиться, что за время отсутствия зверек ничем не заболел.

Ранее, 12 февраля, сообщалось, что московские спасатели сняли с дерева застрявшего енота. Инцидент произошел в районе дома №47 на Измайловском шоссе.