Сбежавшая из Боткинской больницы жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина рассказала журналистам о причинах побега из медучреждения.

По словам 32-летней женщины, самолет, на котором она прилетела из Китая, совершил посадку в Хабаровске. У всех пассажиров взяли анализы на коронавирус — они оказались отрицательными. Врачи порекомендовали обследуемым обращаться к врачам при первых симптомах заболевания. Через 42 часа Ильина оказалась в Петербурге.

Во вторник, 4 февраля, женщина вызвала домой скорую помощь. Ей сказали, что боль в горле вызвана ОРВИ, а на следующий день врачи пришли к ней повторно брать анализы на коронавирус нового типа. В делегации из 8 человек были врачи и специалисты Роспотребнадзора.

«И Роспотребнадзор мне нагло в лицо врет о том, что «на сутки надо бы в Боткина» <…> При этом они без масок, какой-то химзащиты. Мы спокойно так вот общаемся. Я отказываюсь от госпитализации, но на следующий день мне привозят постановление, по которому я должна это (лечь в больницу) все-таки сделать», — приводит слова женщины телеканал РЕН ТВ во вторник, 11 февраля.

Врачи взяли у женщины несколько анализов, однако, когда пришло назначенное время, не отпустили. Они ссылались на постановление, согласно которому Ильина должна была находиться в больнице в течение 14 дней.

После безуспешных попыток связаться с главврачом, женщина решилась на побег. Видеозапись с планом действий она выложила в Instagram. Ильина запомнила расписание обходов, а затем взломала дверь изолированного бокса, в котором находилась.

Женщина уверена, что правда на ее стороне. Она подчеркнула, что хранила бы молчание, если бы не заявление о том, что из учреждения выпустили двух девушек по собственному желанию.

«Они ограничили мою свободу. Это самое важное. Золотая клетка не перестает быть клеткой, даже если она золотая», — сказала Ильина.

О том, что петербурженка совершила побег из карантинного бокса больницы имени Боткина, стало известно ранее 11 февраля. По словам женщины, она замкнула электроцепь и взломала замок.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в Ухане в конце декабря. Глава ВОЗ Адхан Гебрейесус заявил, что текущая ситуация с эпидемией — «лишь верхушка айсберга». Он считает, что уровень заболеваемости за пределами КНР будет расти.

По состоянию на 11 февраля число заболевших в Китае превысило 42 тыс. человек и более 1 тыс. погибли.