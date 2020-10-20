Человечество вошло в тотальный и беспробудный кризис, выхода из которого не видно, считает известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на радио «Говорит Москва».

По мнению эксперта, наводнение экономики крупнейших западных стран, в первую очередь США и участников Евросоюза, ничем необеспеченными деньгами не даёт ожидаемого результата и не поднимает частный спрос. Все напечатанные сверх всякой меры средства элементарно стерилизуются с помощью раздувания финансовых пузырей на фондовом рынке, при этом никакого улучшения и оздоровления для экономики не происходит. Поэтому вся, так называемая, государственная помощь и антикризисные меры являются ничем иным как фикцией и профанацией.

Основная проблема заключается в полном отсутствии инвестиций развития, то есть вложения денег в реальный сектор экономики. Этого нет ни на западе, ни в России. По словам Хазина, отличие двух подходов – американского и российского, заключается лишь в том, что власти США пытаются решить все свои экономические проблемы с помощью бесперебойной работы печатного станка и закидыванием населения и бизнеса пустыми фантиками, а в России либеральная команда финансистов хочет улучшить ситуацию девальвацией рубля, то есть просто обесцениванием национальной валюты.

Этот процесс, по мнению Хазина, приведёт лишь к тому, что либералы уничтожат сбережения россиян, при этом не добившись позитивных изменений в экономике. Граждане просто не смогут купить на свои деньги то, что они запланировали ввиду стремительного снижения покупательной способности их накоплений. То же самое произойдёт и с зарплатами, и с пенсиями, и со всеми остальными социальными выплатами. Проблема абсолютно та же, что и в США – отсутствие инвестиций в сектора, обеспечивающие экономический рост. Все деньги государства уходят либо в спекуляции с валютой, либо на фондовый рынок.

Пока власти в целом не изменят всю экономическую модель, то единственным эффектом от девальвации будет уничтожение сбережений граждан, подытожил эксперт.