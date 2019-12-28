Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%. Об этом 28 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

В случае, если клиент в банкомате заказал сумму денег для снятия, после чего отвлекся и ушел, забыв их, машина заберет деньги и зачислит на счет той карты, с которой проводилась операция.

К настоящему моменту Сбербанк уже переооборудовал 40% сети, заменив традиционные банкоматы на устройства с функцией рециркуляции, позволяющие вносить и получать до 300 купюр за один раз. Полностью процесс перехода к ресайклерам планируется завершить в 2021 году.

Также в кредитной организации напомнили, что внедрили функцию уведомления, забывшего в банкомате карту, клиента с помощью СМС-сообщений. По данным банка, это привело к тому, что клиенты в два раза реже стали забывать свои карты.

Ранее 23 декабря стало известно о том, что приложение «Сбербанк Онлайн» вошло в список самых популярных программ для мобильных телефонов в России.