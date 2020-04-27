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16% опрошенных на портале «Рамблер» собираются в первую очередь после самоизоляции выйти на работу, а 10% будут искать новое место.

9% респондентов первым делом хотят попасть в парикмахерскую или салон красоты.

6% выразили желание «еще посидеть дома».

Сбербанк и компании его экосистемы выяснили, чем займутся россияне, когда коронавирус отступит.

Сбербанк с 21 по 26 апреля провел опрос на портале «Рамблер», в котором поинтересовался у пользователей, чем они займутся в первую очередь после окончания самоизоляции.

Самым популярным ответом стал «выйду на работу» (16%), второй по популярности — «буду искать новую работу» (10%).

Третьим по частоте упоминаний стал вариант «пойду в парикмахерскую/салон красоты» (9%). По 8% набрали версии «пойду гулять сам/с детьми», «поеду на природу» и «навещу родителей/детей». Еще 6% голосов — у ответа «пойду к врачу». По 4% проголосовали за такие варианты, как «позову гостей/встречусь с друзьями» и «пойду в спортзал/буду заниматься спортом на воздухе».

3% выбрали ответы «посещу налоговую/МФЦ/ нотариуса и т. п.», «раздам/соберу долги», «отправлюсь за продуктами», «уеду в отпуск» и «поеду на автосервис». По 2% опрошенных хотят в первую очередь пойти в кафе или ресторан, обновить гардероб или отправиться в кино, театр или на концерт. При этом вариант «еще посижу дома» собрал 6% респондентов.

Ольга Маркина, клинический психолог, к.п.н., руководитель супервизорской поддержки специалистов, «Горячая линия COVID-19» сервиса DocDoc:

«Опрос в первую очередь отражает те зоны, которые у людей сейчас больше всего ущемлены. Это достижения, удовольствия и контакты. Все эти области сейчас находятся в депривированном, ущемленном состоянии, и, когда коронавирус отступит, люди в первую очередь уделят внимание им. Это те ресурсные зоны, которые помогают нам существовать и сейчас, когда самоизоляция еще не снята. На консультациях мы часто объясняем тем, кто обращается на горячую линию DocDoc, что эти зоны обязательно должны быть в гармонии и уделять внимание им надо прямо сейчас, а не откладывать на потом».

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Сбербанк

Елена Егорова

Пресс-служба

тел. +7 495 957-57-21 media@sberbank.ru

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Правительство Российской Федерации, владеющее 50% уставного капитала ПАО Сбербанк, кроме того, одна обыкновенная акция находится в собственности Центрального банка. Оставшимися 50% минус 1 акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

DocDoc — медицинский сервис экосистемы Сбербанка. Компания DocDoc начала работу в 2012 году как первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году DocDoc вошел в экосистему Сбербанка, после чего сервис начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На данном этапе более 4000 частных клиник, подключенных к сервису, дают возможность записаться на очный прием к врачу. Сервисом воспользовалось уже более 2,5 млн человек. За это время DocDoc собрал более 300 000 отзывов о врачах. Сервис телемедицины DocDoc (онлайн-консультации с врачами) был запущен в 2018 году. На данный момент компания является лидером по оказанию телемедицинских услуг в России. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурным терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений.

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Портал «Рамблер» — ведущий российский медийно-сервисный портал. На сегодняшний день в его состав входит интеллектуальный агрегатор новостей, персонализированная рекомендательная система, одна из самых популярных почтовых служб Рунета, 8 тематических медиавертикалей, а также такие востребованные сервисы, как «Рамблер/гороскопы», «Рамблер/погода», «Рамблер/топ-100» и другие. Ежемесячная аудитория портала превышает 64 миллиона уникальных пользователей, и этот показатель постоянно растет.

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