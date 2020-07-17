В Сбербанке по итогам назначенного на 24 июля заседания Банка России ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), сообщил стратег кредитной организации по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

«Мы ожидаем снижения ставки на 50 б. п., но вполне возможен выбор ЦБ в пользу снижения на 25 б. п. (…) Мы полагаем, что риски дезинфляции все еще высоки и поэтому ЦБ предпочтет снизить ставку на 50, а не на 25 б. п.», — передает его слова ТАСС.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у Банка России есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России в ближайшем будущем не намерен снижать ключевую ставку до нуля.