Сбербанк подготовил к Новому году специальный проект — Индекс Деда Мороза и Снегурочки. Он отразит расходы мужчин и женщин перед праздником по разным категориям. Об этом сообщается на сайте Сбербанка 31 декабря.

Индекс Деда Мороза и Снегурочки реализуется в рамках проекта «Сберданные». Для определения расходов мужчин и женщин будет проведен анализ более 1 млрд. транзакций в период с 15 по 31 декабря 2019 года.

Сбербанк опубликует результаты в канун Старого Нового года — 13 января.

Такие исследования предновогодних расходов мужчин и женщин банк намерен проводить каждый год.

12 декабря в Сбербанке рассказали о подходе молодежи к накоплению денег. Более трети опрошенных (36%) сообщили, что откладывают деньги от случая к случаю, а еще 34% стараются делать это на регулярной основе.