Только 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет планируют до конца года вступить в брак, при этом самыми «свадебными» городами России станут Махачкала, Санкт-Петербург и Пенза, говорится в исследовании компаний «Сбербанк Управление активами» и «Сбербанк страхование жизни», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

«В 2020 году 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности», — выяснили эксперты компаний.

Самое большое количество свадеб на тысячу жителей в 2020 году планируется в Махачкале — 10% опрошенных жителей заявили о намерении вступить в брак. На втором месте находится Санкт-Петербург с долей в 7%, на третьем расположилось сразу три города — Пенза, Нижний Новгород и Ульяновск, в которых 6% жителей не исключают вступления в брак в текущем году.

Планируют вступить в брак в 2020 году 5% жителей Оренбурга, Самары, Астрахани, Омска, Волгограда, Воронежа, Краснодара и Тольятти. При этом в Москве доля, заявивших о намерении вступить в брак, составляет всего 4%.

Хорошим поводом сделать предложение является День всех влюбленных 14 февраля, уверены эксперты. По их данным, среди молодежи в возрасте до 30 лет отмечать праздник будут 44%, среди респондентов старше 30 лет — только 18%. При этом праздник намного популярнее среди женщин. Так, среди молодежи подарки возлюбленным собираются делать 64% женщин и 36% мужчин, а у тех, кто старше 30 лет, поздравлять своих партнеров планируют 83% женщин и 17% мужчин.

Наиболее распространенным видом поздравлений на День святого Валентина являются "валентинки", далее следуют сладости, украшения и игрушки. Популярны и путешествия: больше всего влюбленных пар отправятся в путешествие, чтобы отметить праздник из Екатеринбурга, Кирова и Ростова-на-Дону.

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