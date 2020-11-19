Столичные коммунальные службы не справляются с гололедом на московских улицах из-за оттока мигрантов, сообщает Telegram-канал «Readovka». В сфере ЖКХ не хватает рабочих рук.

Журналисты пишут, что «армия коммунальщиков» была гордостью мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня она «дала сбой». Сегодня с образовавшимся на улицах гололедом почти никто не борется: как в центре столицы, так и на ее окраинах. Москвичи уже «опробовали его всеми частями тела», добавил автор сообщения.

Причину коммунального «провала» журналисты объяснили оттоком из столицы мигрантов, которые были заняты уборкой улиц. Приезжие массово отправились на родину из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, а также сокращением рабочих мест.

«Количество мигрантов в Москве сократилось на 40%», — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной Думы РФ Ярослав Нилов заявил, что решить проблему дефицита рабочих на стройках, в сфере ЖКХ можно за счет россиян, работающих вахтовым методом.

В пример он привел Татарстан, где в настоящее время, по его словам, есть дефицит строителей. Он предложил привлечь к работе вахтовиков из близлежащих к республике регионов. Подобным же образом, посчитал Нилов, моно решить кадровую проблему, возникшую в Москве и Московской области. Инициатива депутата вызвала бурный отклик в Сети.

В частности, пользователи соцсетей, комментируя предложение Нилова, посоветовали парламентариям самим попробовать поработать вахтовым методом на стройках вместо мигрантов.