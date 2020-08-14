Совбез ООН отклонил американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"СБ ООН наделен ответственностью по поддержанию международного мира и безопасности. Сегодня ему не удалось остаться приверженным своей фундаментальной миссии. Он отклонил разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана и открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна-спонсор терроризма продавала и покупала вооружения", — говорится в заявлении Помпео.

При этом глава Госдепа обвинил СБ ООН в «неспособности действовать решительно в интересах защиты международного мира и стабильности».

Помпео также пообещал продолжить работу, чтобы помешать «теократическому режиму» свободно продавать и закупать оружие, которое «угрожает сердцу Европы , Ближнему Востоку и миру в целом».

Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран оружия носит временный характер и истекает 18 октября. США настаивают на продлении эмбарго.

Проект отклоненной резолюции предлагал Совету безопасности ООН принять решение, согласно которому ряд положений принятой ранее резолюции 2231 (регламентировавшей создание СВПД) независимо от указанного срока их действия «продолжат применяться, пока Совет безопасности не решит обратного».

Эти положения касаются введения разрешительного порядка поставок военной техники в Иран. В частности, предполагалось, что только с одобрения Совета безопасности ООН Ирану можно было бы поставлять или передавать любые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и вертолеты, военные корабли, ракеты или ракетные системы или связанные с ними материальные средства, включая запасные части.

Отклоненная резолюция также предлагала сделать бессрочным (пока Совбез не решит обратного) положение, обязывающее страны вводить ограничение на въезд для лиц, нарушивших предписания в отношении экспорта оружия в Иран.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал отсутствие объективных оснований ставить вопрос об оружейном эмбарго в отношении Ирана. Он указывал, что «разрешительный порядок поставок» в Иран военной техники носил временный характер — это было сделано для запуска достигнутых в 2015 году договоренностей, что сегодня уже неактуально. Как отмечал министр, применение ограничений на поставки вооружений Ирану после 18 октября 2020 года «никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание».

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения Совбеза ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.