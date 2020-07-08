Совбез ООН не поддержал проект резолюции России о том, чтобы оставить лишь один погранпереход на сирийской границе для доставки гуманитарной помощи, заявил председательствующий в совете постпред ФРГ Кристоф Хойсген.

«За резолюцию проголосовали четыре члена Совбеза, против — семь, воздержались — четыре. Резолюция не принята, так как не набрала необходимого количества голосов», — сказал он.

Для принятия резолюции необходимо набрать девять голосов из 15.

Во вторник Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей на год работу двух погранпереходов «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям» на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи в САР. Мандат действия КПП истекает 10 июля. Взамен Россия внесла в СБ ООН свой проект резолюции.

В российской резолюции, копия которой имеется в распоряжении Mpravda.com, сказано, что механизм трансграничной доставки гумпомощи был создан в качестве временной меры в 2014 году. Согласно тексту, СБ ООН призывает все стороны обеспечить надежную и достойную гуманитарную помощь Сирии в 2020 году.

В резолюции сказано, что СБ ООН постановляет продлить работу погранперехода «Баб-эль-Хава» на шесть месяцев, то есть до 10 января 2021 года.

В ней также говорится, что СБ ООН выражает серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии, в частности в связи с негативным воздействием односторонних мер принуждения в отношении Дамаска. В тексте сказано, что они ставят под угрозу доступ Сирии к медикаментам и медицинской помощи, необходимым для борьбы с пандемией коронавируса.

Кроме того, согласно тексту, СБ ООН просит генсека организации представить доклад о прямом и косвенном воздействии односторонних принудительных мер, введенных в отношении Сирии, на ее социально-экономическое положение и гуманитарные поставки из-за границы.

Доклад, который требуется представить не позднее 31 августа, должен также содержать анализ воздействия мер принуждения на экономическое и гуманитарное сотрудничество между правительством Сирии и государствами-членами ООН.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств, в первую очередь через границу с Турцией, через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: «Баб-эс-Салям», «Баб-эль-Хава» (оба на границе Сирии и Турции), «Эль-Ярубия» (граница с Ираком) и «Аль-Рамта» (граница с Иорданией).

По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляли российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.

В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. «Эль-Ярубия» и «Аль-Рамта» перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи.

Во вторник после блокировки резолюции о продлении на год работы КПП «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям» Россия объявила, что внесет свой проект резолюции. Он предполагает продление на полгода работы лишь одного погранперехода — «Баб-эль-Хава».

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране. Теперь, по словам постпреда, пришло время постепенно сворачивать этот механизм, с тем чтобы заменить его на гуманитарные поставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции Генассамблеи ООН 46/182.