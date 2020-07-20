Король Саудовской Аравии, 84-летний Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был госпитализирован в понедельник для обследования в связи с воспалением желчного пузыря, сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на канцелярию монарха.

«Хранитель двух святынь (официальный титул саудовского монарха — ред.), король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в понедельник лег в специализированную больницу короля Фейсала в Эр-Рияде для проведения ряда анализов из-за воспаления желчного пузыря», — говорится в заявлении.

В субботу власти соседнего с Саудовской Аравией Кувейта сообщили, что глава этого государства эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован для медицинских обследований. Сообщалось, что его младший брат и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять «ряд обязанностей» эмира.

В воскресенье информационное агентство княжества KUNA сообщило, что эмиру провели операцию, она прошла успешно.