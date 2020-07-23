Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд перенес успешную операцию по удалению желчного пузыря, останется на некоторое время в больнице под наблюдением врачей, сообщил в четверг МИД королевства в Twitter со ссылкой на королевскую канцелярию.

«Хранителю двух исламских святыней была сделана лапароскопическая операция по удалению желчного пузыря в больнице короля Фейсала, слава Всевышнему, она была успешной. Он проведет некоторое время в больнице в соответствии с планом лечения, рекомендованным командой специалистов», — отмечается в сообщении.

В королевской канцелярии сообщили, что король «горячо благодарит» всех подданных Саудовской Аравии, а также всех представителей иностранных государств, которые адресовали ему добрые пожелания в связи с состоянием его здоровья.

Ранее канцелярия короля Саудовской Аравии сообщила, что 84-летнего Аль Сауда положили в больницу для проведения медицинских обследований.