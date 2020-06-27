Иранские катера предприняли попытку зайти в территориальные воды Саудовской Аравии и удалились после предупредительного огня, сообщил официальный представитель пограничной службы королевства саудовскому агентству новостей SPA.

«Морские пограничные патрули в 18.30 в четверг наблюдали за тремя иранскими катерами после того, как те вошли в территориальные воды Саудовской Аравии, где они отказались реагировать на предупреждения об остановке. В соответствии с процедурами, применяемыми в случаях отказа от прекращения движения, были сделаны предупредительные выстрелы, в результате чего катера покинули территориальные воды королевства», — отметил представитель пограничной службы.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия не допустит никаких нарушений территориальных вод королевства.

В начале 2016 года Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном после разгрома ее дипмиссий в Иране демонстрантами, протестующими против казни в королевстве известного шиитского проповедника.