Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса запретят паломникам прикасаться к главной мусульманской святыне — Каабе во время будущего хаджа — паломничества к святым местам ислама в Мекке и Медине, сообщила саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на министерство по делам хаджа и умры. Хадж в этом году намечен на 28 июля — 2 августа.

«Прикасаться к Каабе и целовать ее запрещается», — говорится в сообщении министерства. Чтобы предупредить возможное приближение к камню власти установят барьеры.

Во время хаджа паломники семь раз обходят черный камень Каабу и стремятся поцеловать священный камень или прикоснуться к нему. После обхода паломники подходят к месту входа в Каабу и прижимаются к нему.

Кроме того, по информации издания, во время каждого из ритуалов будет присутствовать лишь небольшая группа паломников численностью не более 50 человек, которые должны будут носить медицинские маски и соблюдать дистанцию. Расстояние не менее чем в 1,5 метра должно будет соблюдаться и между шатрами в палаточном городке в районе холма Арарата. Воду из священного источника Замзам, расположенного в колодце под площадью Заповедной мечети в Мекке, будут давать верующим только в одноразовой посуде.

Ранее саудовские власти объявили, что из-за коронавируса хадж в этом году пройдет без участия паломников из-за рубежа, и в нем примут участие не более десяти тысяч человек по сравнению с ежегодным прибытием на хадж не менее двух миллионов паломников.

Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом, число новых случаев заболевания не перестает постоянно увеличиваться, достигнув во вторник с начала пандемии более 217 тысяч. Выздоровели более 154 тысячи человек, скончались 2017.