Новости об успешных испытаниях вакцин от коронавируса вселяют надежду, так как только широко доступная вакцина от новой инфекции сможет сгладить эффект пандемии на мировой спрос на рынке нефти. Такое мнение министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман высказал в ходе открытой части заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

«Мы слышали с вами эти позитивные новости о новой вакцине против вируса COVID-19. Это дает нам возможность видеть проблески света в конце тоннеля», — сказал он, добавив при этом, что только широко доступная вакцина сможет оказать ощутимое влияние на состояние спроса.

По словам министра, восстановление показателей в Азии, особенно в Китае и Индии, очень воодушевляет. Однако серия новых локдаунов на фоне второй волны заболеваний может нивелировать этот оптимизм, вместе с тем заметил он.

«Мы все еще находимся в этом длинном пандемическом тоннеле. И путь до выхода из него далек», — заключил принц Абдель Азиз бен Сальман.

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