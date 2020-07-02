Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации источников, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман недавно выдвинул ультиматум Анголе и Нигерии, попросив представить планы по дополнительным сокращениям, компенсирующим невыполненные ими обязательства.

Министр также уведомил страны, что Саудовская Аравия может начать торговать нефтью по сниженным ценам, чтобы подорвать Анголу и Нигерию.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.