Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса разрешили участвовать в хадже в этом году — ежегодном паломничестве к святым местам ислама в Мекке и Медине — только небольшому числу мусульманских паломников, которые уже находятся в королевстве, паломники из-за рубежа не смогут принять участие в этом году, говорится в выпущенном в понедельник сообщении министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.

«В связи с пандемией коронавируса и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений людей, хадж в 1441 году по мусульманскому календарю (2020 году — по христианскому летоисчислению) состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей», — говорится в сообщении министерства.

Территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного передвижения из-за большого числа инфицированных коронавирусом.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тысячей инфицированных. Уже несколько недель число заболевших за сутки в королевстве не снижается менее трех тысяч. С начала пандемии умерли 1307 человек, выздоровели более 105 тысяч.