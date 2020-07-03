Котировки нефти, в последние месяцы едва успевшие стабилизироваться на уровне чуть выше $40 за баррель, рискуют в очередной раз серьезно обрушиться. Причиной может стать демпинг со стороны Саудовской Аравии: шейхи намерены снова снизить цены на экспортируемое сырье. На подобный шаг Эр-Рияд вынуждают пойти Ангола и Нигерия, которые не соблюдают условия соглашения ОПЕК+ об ограничении производства.

Эксперты предупреждают: если саудиты пойдут до конца и действительно выполнят угрозу, то стоимость «бочки» опять упадет до нулевой отметки, а надежды России избавиться от дефицита доходов федерального бюджета окажутся несбыточными.

Угроза обвала нефтяных цен возникла после заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул Азиз бен Сальмана, который обвинил Анголу и Нигерию в неисполнении соглашения о сокращении производства «черного золота», достигнутого ОПЕК+ в апреле этого года. Как утверждают представители Эр-Рияда, обеим африканским странам во время конференции ОПЕК 18 июня не удалось убедить остальных участников сделки в соблюдении производственных нормативов, поэтому Саудовская Аравия имеет полное право продавать нефть по сниженной цене.

Напомним, что новые договоренности ОПЕК+, введенные в действие с мая, предполагали сокращение добычи «черного золота» всеми участниками альянса на 9,7 млн баррелей в сутки. Позднее параметры сделки были продлены до конца июля. При этом Россия и Саудовская Аравия обязались снизить свое производство на 2,5 млн баррелей в сутки.

Как полагают эксперты, саудовские принцы несколько лукавят, вымещая свое недовольство исключительно на Анголе и Нигерии. Практически все страны, делегаты которых участвовали в заключении сделки ОПЕК+, в той или иной степени не исполняли свои обязательства. По данным июньского обзора Международного энергетического агентства, саудиты выполнили обещания на 100%, а вот Россия, как подтвердил глава Минэнерго РФ Александр Новак, смогла выйти лишь на уровень примерно в 94-95% от обещанных объемов сокращения добычи.

Впрочем, подобное примеры нельзя назвать рекордными показателями: среди «отстающих» существуют и другие «двоечники», к которым Эр-Рияд также может предъявить свои претензии. В частности, Габон снизил производство сырья лишь на 40% от предоставленной квоты, а добыча углеводородов в Ираке сократилась менее чем на 50% от обещанных страной нормативов.

Эксперты уверены, что угроза Саудовской Аравии действительно может привести к падению нефтяных котировок до отрицательного значения — подобные цены мировой рынок уже наблюдал в конце апреля, когда саудиты выбросили на рынок миллионы дешевых баррелей. «Противостояние крупнейших производителей тогда обрушило цену на ключевой энергоноситель, — говорит руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. — Если Саудовская Аравия начнет опять манипулировать ценой на нефть, то Brent опустится сначала до $32-35, а потом может упасть и до $15».

«Некоторые участники картеля не выполняют условия последней сделки, поскольку не в состоянии исполнить технические условия: консервировать скважины накладно и дорого. Другие просто предоставляют искаженные статистические данные. Саудиты в таких условиях не имеет рычагов воздействия на нарушителей, и могут только угрожать ценовой войной. Правда, пока все находится на уровне словесных угроз, выполнить которые окажется затруднительно: мировые хранилища переполнены, танкеры с нефтью стоят на приколе и не могут разгрузиться в портах», — отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин.

«Новая ценовая война со стороны Саудовской Аравии не принесет ничего хорошего никому, — полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — Котировки упадут: ближневосточная нефть польется рекой в Европу и Азию, где все хранилища уже заполнены, а в портах стоят нефтеналивные танкеры, из которых сырье сливать некуда. Котировки могут снизиться синхронно по всем маркам — на $3-5 за баррель. Дальнейшее снижение будет зависеть от технических вопросов (заполнение хранилищ) и статистических данных (рост спроса, сокращения буровых в США и снижения добычи в других странах). Глобально на цены может повлиять вторая волна пандемии коронавируса, что приведет к новому падению потребления энергоресурсов. Этого опасаются все мировые трейдеры. Нефтяные котировки пока балансируют на стабильном уровне, но в любой момент они могут перейти к обвалу».

Эксперт видит ключевую проблему в том, что альянс ОПЕК+ давно себя изжил — обещания снижения добычи носит лишь рекомендательный характер. Участники сделки регулярно нарушают условия соглашения и подтасовывают данные. Что касается России, то новое снижение котировок из-за ценовой войны со стороны Саудовской Аравии еще больше снизит объем нефтяных доходов нашего государства. За январь-апрель доходы отечественного бюджета от экспорта нефти упали почти на 24%, при том, что физические объемы поставок «черного золота» сократились лишь на 2,3%. «На восстановление доходов федерального бюджета, которые уже и так, по различным оценкам, в этом году сократятся на 5-10%, потребуется не одна пятилетка», — делает вывод Деев.