Доходы бюджета Саудовской Аравии во втором квартале упали на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Bloomberg.

Страна не досчиталась денег из-за пандемии коронавируса и низких цен на нефть. Доходы от сырья во втором квартале упали на 45 процентов до 95,7 миллиарда риалов (22,5 миллиарда долларов). Несырьевые поступления снизились на 55 процентов.

На фоне кризиса правительство пытается снижать расходы. Они сократились на 17 процентов по сравнению с апрелем-июнем 2019 года. Однако квартальный дефицит все равно увеличился в три раза по сравнению с первым кварталом и составил 109,2 миллиарда риалов (25,8 миллиарда долларов). Экономисты утверждают, что он может увеличиться до 15 процентов ВВП по итогам года — максимума с 2014 года.

В июле стало известно, что королевство заработало 23,9 миллиарда риалов (6,4 миллиарда долларов) за счет экспорта нефти в мае. Это на 60 процентов меньше по сравнению со среднемесячным прошлогодним показателем в 16,8 миллиарда долларов.

6 июня страны ОПЕК+ договорились о продлении сокращения добычи нефти на почти максимальном объеме. Добыча останется на уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.