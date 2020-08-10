Бывшая участница проекта Алёна Рапунцель сделала несколько выводов после расставания со своим молодым человеком Максимом Колесниковым. Она надеется, что в будущем эти мысли смогут помочь ей построить хорошие отношения.



На один вопрос своей подписчицы, сделала ли Алёна какие-либо выводы, девушка ответила целым списком. В первом пункте было написано, что в новые отношения экс-участницы больше не будет лезть её мама. Также Алёна написала, что нельзя слишком сильно любить мужчину, а нужно больше любить себя, не бросаться в омут с головой, давать отношениям больше времени и проверять их поступками, не «покупать» больше любовь. Ещё Алёна указала, что мужчине нужно давать шанс проявлять себя.



На вопрос об общении с Максимом, Алёна ответила, что он ей не пишет, не звонит. По словам Савкиной, его любовь к ней прошла за очень короткое время и он, скорее всего, очень быстро найдёт себе новую любовь. Сам же Максим рассказал подписчикам, что его отношения с Алёной разрушила мама девушки Татьяна Владимировна, которая устанавливала слишком много правил в их семье.