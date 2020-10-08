На днях Алёна Рапунцель пригрозила подать в суд на Илью Яббарова за клевету. Девушка недовольна, что бывший молодой человек обвинил её в распущенности и употреблении запрещённых веществ. Для неё эта тема является болезненной, так как отец Алёны умер как раз от таких препаратов, поэтому девушка пообещала себе самой, что никогда даже в руки не возьмёт ничего из подобного.



Недавно Алёна разместила в личном микроблоге кадры из адвокатской конторы Екатерины Гордон. Девушка подписала снимок, намекнув, что принялась оформлять документы для подачи иска на бывшего возлюбленного за клевету. Она отметила, что не позволит кому-либо трогать себя и своего ребёнка Богдана. Алёна надеется, что справедливость восторжествует.



Илья Яббаров ответил, что сразу же после получения иска тоже направит документы адвокатам. Молодой человек считает, что не оболгал Алёну, к тому же во время жизни за периметром у проекта «Дом-2» есть видеоматериалы, доказывающие легкодоступность и распущенный образ жизни молодой мамы. По поводу запрещённых веществ Илья пояснил, что не утверждал, будто Рапунцель их принимает, ему лишь сказали об этом другие участники.